Mash: у разбившегося в Подмосковье самолета не было сертификата летной годности

Легкомоторный самолет Як-18Т, который разбился в Подмосковье 28 июня, не имел сертификата летной годности, сообщает Mash .

Борт был записан на частного пилота — Андрея В. В момент авиакатастрофы за штурвалом находился его знакомый. Также на борту были трое пассажиров.

Отмечается, что люди арендовали самолет, чтобы покататься. Около 14:20 двигатель воздушного судна отказал. В результате самолет вошел в пике и рухнул.

Борт упал около деревни Паново рядом с Коломной. Затем судно загорелось. Погибли и пилот, и трое пассажиров.