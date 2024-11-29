Mash: около 700 военнослужащих ВСУ попали в полуокружение в Часовом Яре

Порядка 700 военнослужащих ВСУ, в числе которых как минимум 100 иностранных наемников, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики, сообщает Mash .

ВС РФ контролируют все основные выходы с территории предприятия. Украинские солдаты засели в катакомбах. Среди взятых в полуокружение ВСУ — наемники из Грузии, Колумбии и Италии, в числе последних — члены фашистских группировок.

ВС РФ не спешат штурмовать здание. Они наносят точечные удары, в том числе корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии не дают ВСУ выйти с территории предприятия.

Между тем идут бои за высотную застройку Часова Яра. Российские войска выравнивают фронт с подготовкой к охвату города южнее с выходом через населенные пункты Ступочки и Константиновка. По словам отечественных бойцов, бои за город вышли на заключительную стадию.

Ранее огнеупорный завод в Часовом Яре была назван крупнейшим опорным пунктом ВСУ в городе. Российские штурмовые группы обходили комбинат, чтобы взять его в клещи.