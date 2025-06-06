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Mash: найденный под белой BMW в Москве подозрительный предмет — GPS-трекер

Предварительно, подозрительный предмет, обнаруженный под белой BMW Х6 в Москве, оказался GPS-трекером, сообщает Mash.

Автомобиль с неизвестным свертком на днище обнаружили на парковке, расположенной на Молодогвардейской улице. Участок улицы перекрыли, а парковку оцепили.

На место прибыли кинологи. Магазины на первом этаже дома временно закрыли.

Ранее в пятницу взрывотехники обезвредили СВУ в Kia Optima, которая стояла на улице Леси Украинки.