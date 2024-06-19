Mash: Илья Кива в момент покушения на него имел при себе пистолет ТТ

Убитый в декабре в подмосковном Одинцове украинский экс-политик Илья Кива во время покушения был с пистолетом, но не успел им воспользоваться, сообщает Mash .

В декабре 2023 года тело Кивы нашли в коттеджном поселке в Одинцове. Мужчину убили двумя выстрелами — в грудь и голову. Убийца не найден до сих пор.

Вскрылись новые обстоятельства дела. По информации Mash, на месте убийства Кивы в день трагедии нашли пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал рядом с телом бывшего украинского депутата.

Оружие находилось на экспертизе несколько месяцев. Специалисты выяснили, что оно боевое, патроны заряжены и ствол может стрелять. Вероятнее всего, пистолет принадлежал самому Киве.

Сейчас правоохранители ищут человека, который продал убитому пистолет. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.

В 2022 году Илья Кива уехал с Украины, перебрался в Москву и заявил о желании просить политубежища в РФ.