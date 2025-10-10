Маньяк «ижевский Раскольников» Артамонов освободился из колонии и стал бомжом

Серийный убийца по кличке «ижевский Раскольников» Юрий Артамонов, который убил топором пять человек в 1990-х годах, освободился из колонии. Преступник стал бомжом и проживает на улице, сообщает SHOT .

Артамонов вышел из колонии после второго срока. Суммарно он находился в заключении 25 лет и один месяц.

После освобождения из колонии Артамонов не смог найти работу. Он бродит по Ижевску и спит на улице.

Артамонов в 1990-х годах совершил серию убийств во дворах в центре Ижевска. Трупы обнаруживали с проломленными головами.

В 1997 году одна из жертв маньяка смогла спастись. Был составлен фоторобот. По нему смогли задержать 22-летнего Артамонова.

Следствию удалось доказать причастность Артамонова к 21 преступлению. Он совершил пять убийств и четыре покушения. На счету у «ижевского Раскольникова» также ряд краж и разбоев.

Артамонова приговорили к смертной казни. Однако позднее приговор поменяли на 25 лет колонии строгого режима.

«Ижевский Раскольников» освободился в рамках УДО в 2017 году. Однако тогда опять начал воровать. Он угнал велосипед и украл 890 рублей с одного участка. Потом зашел в квартиру к девушке и взял одну тыс. рублей. После этого Артамонова снова посадили в тюрьму на 3,1 года в Ижевске.

После отсидки маньяку нужно отмечаться в отделе полиции в соответствии с правилами надзора. Маньяк делает это, хоть и ведет специфический образ жизни.

