«Мама не вернется»: брошенного младенца с запиской нашли в ТЦ Петербурга

Петербурженка бросила в ТЦ младенца с запиской «мама не вернется»

Правоохранители изучают случай оставления новорожденного в торговом центре Санкт-Петербурга. Предварительно, малыша бросила его мать, положив рядом с ним записку «мама не вернется, позаботьтесь о нем», сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Малыша нашли в ТЦ на улице Тепловозной. Ребенка, лежавшего в коляске, передали врачам на осмотр, после чего решили отправить в больницу.

Ситуацией занимается прокуратура Невского района. Надзорное ведомство контролирует жизнеустройство найденного ребенка. Ход и результаты доследственной проверки также поставлены на контроль в прокуратуре.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик попал в реанимацию после того, как сильно укусил щеку в детском саду. У ребенка был шок 2-й степени, его состояние оценивали как тяжелое.