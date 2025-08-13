Малолетний ребенок упал в лестничный проем с 8 этажа

Полуторагодовалый ребенок упал в лестничный проем в жилом доме в Казани

В Казани ранним утром 13 августа в одном из многоквартирных домов на улице Зорге с восьмого этажа выпал малолетний ребенок, сообщает «ФедералПресс» .

«Полуторагодовалый мальчик остался без присмотра и упал в лестничный проем с восьмого этажа на первый. Ребенка госпитализировали», — заявили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сейчас маленький мальчик находится в больнице. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин. Также на данный момент районная прокуратура и полиция работают на месте, устанавливают все обстоятельства инцидента.

