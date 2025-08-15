сегодня в 21:04

Маленький ребенок выпал из окна 9 этажа в Москве

Пятилетний мальчик разбился насмерть при падении из окна квартиры, расположенной на девятом этаже в доме на ул. Чертановская в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По предварительным данным, окно было открыто. На нем была установлена москитная сетка.

Малыш подошел к окну, облокотился о сетку и выпал. Он скончался на месте.

По данному факту проводится проверка. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.

Правоохранители напомнили, что оставлять без присмотра детей нельзя. Москитная сетка не убережет ребенка от падения.

Ранее ребенок разбился, выпав из окна 5-го этажа жилого дома на юго-западе Москвы. Малыш воспитывался в семье, которая состоит на профилактическом учете.