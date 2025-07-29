Максимальная готовность объявлена в Китае из-за гибели десятков людей в столице
Катастрофические ливни в Пекине унесли жизни тридцати человек
По меньшей мере тридцать жителей столицы Китая стали жертвами сильнейших осадков, обрушившихся на Пекин, сообщили местные власти агентству Синьхуа.
Это стало результатом новой волны интенсивных ливней, накрывших город.
Жители продолжают передвигаться на скутерах и велосипедах среди затопленных улиц центрального района города. Ранее глава страны Си Цзиньпин распорядился принять меры для предотвращения стихийных бедствий и оперативно устранять последствия природных катаклизмов.
Городские власти объявили максимальный уровень готовности к чрезвычайным ситуациям из-за угрозы масштабных наводнений. Ожидается, что вплоть до утра вторника многие районы китайской столицы будут подвержены сильным дождям.