Максимальная готовность объявлена в Китае из-за гибели десятков людей в столице

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Катастрофические ливни в Пекине унесли жизни тридцати человек

По меньшей мере тридцать жителей столицы Китая стали жертвами сильнейших осадков, обрушившихся на Пекин, сообщили местные власти агентству Синьхуа .

Это стало результатом новой волны интенсивных ливней, накрывших город.

Жители продолжают передвигаться на скутерах и велосипедах среди затопленных улиц центрального района города. Ранее глава страны Си Цзиньпин распорядился принять меры для предотвращения стихийных бедствий и оперативно устранять последствия природных катаклизмов.

Городские власти объявили максимальный уровень готовности к чрезвычайным ситуациям из-за угрозы масштабных наводнений. Ожидается, что вплоть до утра вторника многие районы китайской столицы будут подвержены сильным дождям.