Макгрегор объяснил, зачем ВС РФ атаковали военный институт в Полтаве
Макгрегор: военный институт в Полтаве был стратегически правильной целью
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Отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что атака российской армии на Полтавский военный институт связи воспринимается как значительный урон для ВСУ, сообщает RT.
«Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью», — отметил Макгрегор в соцсети X.
Ранее высокопоставленный источник из военных структур сообщил RT, что в результате удара ВС РФ по Полтаве украинская армия лишилась до 500 военных специалистов.
Между тем под Славянском российская ракета поразила пункт временного размещения иностранных наемников армии Украины. Он располагался в отеле «Заря», который находится в Николаевке.