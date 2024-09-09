Макгрегор объяснил, зачем ВС РФ атаковали военный институт в Полтаве

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Макгрегор: военный институт в Полтаве был стратегически правильной целью

Отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что атака российской армии на Полтавский военный институт связи воспринимается как значительный урон для ВСУ, сообщает RT .

«Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью», — отметил Макгрегор в соцсети X.

Ранее высокопоставленный источник из военных структур сообщил RT, что в результате удара ВС РФ по Полтаве украинская армия лишилась до 500 военных специалистов.

Между тем под Славянском российская ракета поразила пункт временного размещения иностранных наемников армии Украины. Он располагался в отеле «Заря», который находится в Николаевке.