Махинации с жильем: жительница Новокузнецка вернет маткапитал государству

В Новокузнецке завершился судебный процесс, начатый Орджоникидзевской районной прокуратурой. Суд постановил, что местная жительница, неправомерно использовавшая средства материнского капитала, должна целиком вернуть полученные деньги в казну государства, сообщает СтальМедиа со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

Прокурорская проверка выявила, что в 2023 году 24-летняя девушка приобрела комнату в трехкомнатной квартире, использовав для этого государственную субсидию. Жилье было оформлено в совместную собственность на нее и ее несовершеннолетнего ребенка, что формально соответствовало закону об улучшении жилищных условий.

Однако семья так и не переехала в новую квартиру. Через месяц после приобретения владелица продала комнату, а полученные от продажи средства потратила на свои нужды по своему усмотрению. Следовательно, задача программы по обеспечению семей жильем не была выполнена, а девушка неосновательно обогатилась за счет государственных средств.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ответчицы полной суммы маткапитала — более 580 тыс. рублей — в пользу государства, а именно кузбасского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. Прокуратура района продолжает следить за его исполнением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.