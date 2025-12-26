«Магнит» избавляется от напитка с алоэ вера после отравления ребенка ацетоном

Пользующийся популярностью напиток с алоэ вера снимают с полок сети супермаркетов «Магнит» во всех регионах РФ. Это произошло после появления в соцсетях информации, что ребенок отпил глоток и столкнулся со жжением во рту, сообщает РЕН ТВ .

Отец ребенка пожаловался, что из бутылки пахло ацетоном. Ритейлер рассказал, что с полок магазинов снимают товары этого поставщика. Также заблокирована продажа продукции во всех магазинах сети. Это делается для того, чтобы клиенты точно не смогли приобрести товар.

Представитель ритейлера добавил, что в ближайшее время сделают анализ продукции. Компания взаимодействует с поставщиком, чтобы выяснить все подробности.

Ранее в соцсетях появился короткий ролик. В нем автор указал, что 24 декабря купил ребенку напиток в магазине продуктов в Москве. Тот сделал глоток и обжег горло. Отец понюхал напиток, и он якобы пах ацетоном.

Затем мужчина позвал директора магазина. Он вместе с сотрудниками вскрыл бутылки партии и убрал их с полок.

