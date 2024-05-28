Магаданец забрался на автобазу правительства и разбил часть служебных машин
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Житель Магадана тайно залез на автобазу правительства и стал кататься на служебных машинах. Часть из них мужчина в итоге разбил, сообщает РЕН ТВ.
Спустя несколько часов после происшествия нарушителя отыскали. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Все разбитые авто оказались застрахованными. Ущерб будет возмещен в соответствии с договором охранного агентства, предоставляющего услуги автобазе.
Ранее в Башкирии подростки разгромили лагерь «Орленок» в последний день своей смены. Они разбили раковины, выбили двери и окна.