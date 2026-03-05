Мачта ретранслятора вспыхнула в центре Москвы

сегодня в 22:56

На Павелецкой площади в центре Москвы произошло возгорание. Огонь охватил мачту ретранслятора, сообщает РИА Новости .

На место для тушения пожара отправились огнеборцы.

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Павелецкая площадь, дом 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мачты ретранслятора», — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

На данный момент принимаются необходимые меры для тушения огня. Информации о наличии пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.