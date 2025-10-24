Лжесотрудники ФСБ развели омскую пенсионерку на 74 млн рублей

В Омске лжесотрудники ФСБ обманули 73-летнюю пенсионерку более чем на 74 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Омской области.

По словам пострадавшей, ей поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Неизвестный заявил, что женщине грозит уголовная ответственность якобы за финансирование ВСУ — омичка подозревается в государственной измене.

Для убедительность мошенник связался с жертвой по видеосвязи, продемонстрировав форму, служебное удостоверение и кабинет с госсимволами. Аферист потребовал от пенсионерки «задекларировать» все свои сбережения и золотые украшения. Испугавшись, омичка перевела на указанные злоумышленником счета 4,5 млн рублей.

Затем пенсионерка собрала и упаковала 7 слитков золота, 50 золотых монет и почти 10 тыс. евро в пакет. Все имущество, оцененное более чем в 70 млн рублей, она передала курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности граждан, причастных к обману омички.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.