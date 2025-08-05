Жесткая авария с автобусом рейса Луганск — Москва в Тульской области попала на видео. В результате ДТП пострадали более 30 человек — на опубликованных кадрах видно, как пассажиры падают из окон после того, как транспорт врезается в ограду и переворачивается, сообщает 360.ru .

На видео можно заметить, как следующий по туманной трассе автобус начинает заносить. После этого транспорт резко разворачивается, врезается в ограду и падает на боковую часть. После падения автобуса из его окон начинают падать люди.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением в условиях тумана и плохой видимости.

Один из пострадавших пассажиров также рассказал, что во время поездки уснул и проснулся уже за мгновения до жесткой аварии. По его словам, он открыл глаза из-за резких толчков и увидел, что автобус едет по странной траектории. Спустя миг случилось ДТП, во время которого мужчину бросало по салону в разные стороны, из-за чего он получил травмы.

«Первая карета скорой помощи сильно задержалась. Медиков не хватало, а раны я обработал себе самостоятельно», — утверждает он.

Пострадавший также рассказал, что автобусом управляли водители-напарники, которые «постоянно ругались» в дороге.