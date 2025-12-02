Людей рядом не было: в Москве будут судить таксиста, надругавшегося над девушкой

В Москве таксист надругался над 18-летней девушкой, на него завели уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 4 ноября. Таксист, как выяснили следователи, воспользовался тем, что рядом никого не было. В салоне машины он, применив силу, совершил насильственные действия сексуального характера против 18-летней девушки.

Затем таксист сбежал. Девушка обратилась к правоохранителям.

Московские следователи провели перечень необходимых следственных действий. Таксиста заключили под стражу. Вскоре дело рассмотрит суд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.