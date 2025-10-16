сегодня в 13:33

Людей массово эвакуировали из МВЦ «Крокус Экспо» в Москве

Людей массово эвакуировали в четверг днем из Международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве, сообщает «Абзац» .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники посетители МВЦ покидают здание под сообщение из громкоговорителя о чрезвычайной ситуации.

«Внимание! Чрезвычайная ситуация! Всем необходимо покинуть здание», — говорится в объявлении, прозвучавшем в «Крокус Экспо».

Сотни посетителей выбегали на улицу, многие так торопились покинуть здание, что выскочили без курток. Предварительно, сработала ложная тревога.

