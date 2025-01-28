Любил рыбалку и пиво: знакомый рассказал об интересах орехово-зуевского педофила

Мужчина, лично знакомый с подозреваемым в педофилии жителем подмосковного Орехово-Зуева, рассказал о его привычках и интересах, сообщает 360.ru .

Задержанный оказался уроженцем Брянской области, ранее судимым за тяжкие телесные повреждения и кражу.

По словам знакомого, ранее предполагаемый насильник привлекался по 111-й статье: «по пьяни с кем-то подрался, потом ножом кого-то».

Мужчина отметил, что ни разу не замечал за задержанным педофильских наклонностей.

«Он любил всегда на рыбалку ходить, пиво пить, семечки… Но такого…», — отметил собеседник телеканала.

Источник добавил, что говорил задержанный чаще всего о работе. В последний раз они общались перед Новым годом по СМС.

В сообщении добавляется, что предполагаемый серийный педофил работал в магазине. У 34-летнего мужчины есть жена и трое детей.

По предварительным данным, он начал выслеживать девочек 11-14 лет и нападать на них летом 2024 года и продолжал совершать преступления до новогодних праздников. Одну из жертв он поймал в сквере имени Барышникова. Против предполагаемого маньяка возбуждено уголовное дело по трем статьям: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении подростков. На его счету четыре доказанных факта изнасилований.