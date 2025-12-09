Лизал стельки на видео: извращенец домогается казанской школьницы в мессенджере

Казанская школьница пожаловалась на мужчину, который преследует ее в мессенджере

Казанской школьнице приходят странные и пугающие сообщения от незнакомого человека. Он отправил ей видео, на котором облизывал ее стельки, а также попросил прислать ему фото ног, сообщает Kazanfirst.ru .

Под прицел извращенца попала ученица одной из казанских школ. Незнакомец прислал ей видеосообщение в закрытом канале в одном из мессенджеров.

В кадре мужчина облизывал ее стельки, а затем и фото стелек. Однако на одном сообщении он не успокоился. Мужчина стал требовать у девочки, чтобы она отправила ему фото ног, и пообещал заплатить за это.

Стельки у девочки пропали на самом деле — их кто-то вытащил, когда обувь школьницы стояла в раздевалке. Однако в тот момент этому никто не придал значения. Вскоре семья девочки поняла, что это все связано. Родные девочки обратились в полицию. Подозреваемый все еще не найден.

