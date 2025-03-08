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Ливни и наводнения атакуют испанский остров Гран-Канария. Мощные потоки воды смывают машины и другие предметы с дороги, сообщает радио Sputnik .

Метеорологи допускают, что в ближайшее время в некоторых регионах Испании возможны штормы. Так, на юге и севере страны ввели «желтый» и «оранжевый» уровни предупреждения.

В Валенсии на каждый квадратный метр территории появились примерно 200 литров осадков.

Ранее сообщалось, что в этом городе произошли мощные ливни. Из-за них затопило как саму Валенсию, так и муниципалитет Тельде.