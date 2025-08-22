Линия электропередачи взорвалась прямо на дороге в Жуковском

В Жуковском автомобилисты, стоящие на перекрестке, стали свидетелями взрыва линии электропередачи (ЛЭП). Взрыв задел и светофор, сообщает «МК: срочные новости» .

Момент неожиданного «салюта» попал на видеорегистратор. В кадре видно, что машины стоят на перекрестке в ожидании «зеленого» сигнала. Рядом с дорогой расположена ЛЭП.

Внезапно она взорвалась, появился густой дым. Вслед за ЛЭП заискрились провода. Затем произошел еще один хлопок — на этот раз пострадал светофор. Он сразу же отключился.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за замыкания в энергосистеме.

