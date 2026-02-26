Лифт резко поехал вверх и едва не придавил мужчину в Уфе — видео
В Уфе мужчина едва не пострадал при внезапном движении лифта
В Уфе лифт резко начал движение, когда в него заходил мужчина. В результате травм удалось избежать, сообщают «Осторожно, новости».
Инцидент произошел в одном из домов на улице Менделеева. В лифте находились два человека.
Кабина остановилась, и в нее начал заходить рабочий. Однако в это время лифт резко поехал вверх.
Мужчина успел быстро среагировать и выскочить. В результате случившегося он не пострадал.
Жильцы дома утверждают, что в подъезде давно не меняли подъемный механизм.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.