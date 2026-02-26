сегодня в 11:12

В Уфе мужчина едва не пострадал при внезапном движении лифта

В Уфе лифт резко начал движение, когда в него заходил мужчина. В результате травм удалось избежать, сообщают « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел в одном из домов на улице Менделеева. В лифте находились два человека.

Кабина остановилась, и в нее начал заходить рабочий. Однако в это время лифт резко поехал вверх.

Мужчина успел быстро среагировать и выскочить. В результате случившегося он не пострадал.

Жильцы дома утверждают, что в подъезде давно не меняли подъемный механизм.

