Личинки проникают под кожу россиян во время купания

SHOT: паразиты проникли под кожу россиян в двух регионах

Жители двух регионов России пожаловались на личинок, которые забираются под кожу во время плавания в водоемах, сообщает SHOT .

Из-за попадания паразитов внутрь тела на коже пострадавших появляются волдыри и пятна. Возникает и другой симптом — высокая температура. Из-за проникновения личинок может наступить анафилактический шок.

С паразитами столкнулись жители Нижнего Новгорода. Волдыри появляются после купания в двух озерах — в парке имени 777-летия города и на Светлоярском. Предположительно, под кожу попадают личинки церкарий.

Тело покрывается волдырями и у некоторых жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Личинки проникли под кожу тех, кто плавал в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района.

Опрошенные медики говорят, что личинки церкарий могут проникнуть в легкие человека и спровоцировать «легочный синдром» с анафилактическим шоком. Чтобы не допустить попадания паразитов под кожу, рекомендуется придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и купаться только в разрешенных ведомством водоемах.

Ранее стало известно, в каком столичном озере в воду лучше не заходить. Сотрудники Роспотребнадзора также привели список пляжей, на которых купание разрешено.