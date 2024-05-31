Лесной пожар потушен в Богородском округе 30 мая

30 мая в Ногинском сельском участковом лесничестве в 1 км от села Ямкино Богородского г. о. местные жители обнаружили возгорание на площади 0,3 га и проинформировали об этом по телефону 112. Впоследствии наличие возгорания подтвердили патрулировавшие лесной фонд пилоты авиалесохраны, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 7 единиц техники и 10 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось чуть меньше 4 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.