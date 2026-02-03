Легковушку сплющило: страшное ДТП с грузовиками произошло в Подмосковье

сегодня в 14:38

Две фуры и легковушка столкнулись в Подмосковье

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на Центральной кольцевой автодороге в районе деревни Морозово в Подмосковье. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились жуткие кадры с места аварии. На фото — поврежденная легковушка, которую буквально сплющило после столкновения.

Авто превратилось в груду металлолома — целым остался только багажник. В другом кадре запечатлены две фуры, одна из них кабиной уперлась в ограждение.

Двух пострадавших в ДТП госпитализировали в больницу. Еще один отказался от госпитализации.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мужчина в Омске после столкновения «катапультировался» через водительскую дверь из Lada Priora. После этого в авто врезалась другая машина.

