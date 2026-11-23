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Легковушка загорелась во дворе жилого дома в Новых Ватутинках

Автомобиль загорелся в жилом районе Новые Ватутинки в Москве. На месте уже работают экстренные службы, сообщается в Telegram-канале «Новая Москва: ТиНАО».

Причины возгорания неизвестны. Пожар случился рядом с поликлиникой на Нововатутинском проспекте.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что капот автомобиля объят пламенем. В небо поднимается черный дым. Машина стоит во дворе рядом с детской площадкой, гуляют люди, в том числе мамы с колясками.

На других кадрах видно, что на место прибыли спасатели. Они потушили горящий автомобиль.

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