Легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в Сиднее

сегодня в 22:14

Двое человек пострадали при крушении самолета в Австралии

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на поле для гольфа в Сиднее, сообщает РЕН ТВ .

На борту находились пилот-инструктор и студент — оба выжили, но получили травмы. По данным ABC, инцидент произошел во время тренировочного полета.

«Стояла мертвая тишина. Примерно через 30 секунд мы услышали громкий хрустящий звук… Потом машины скорой помощи начали проезжать мимо, звучали сирены по 20, 30 минут», — поделился один из свидетелей.

Причины аварийной посадки пока остаются неизвестными, однако, по предварительным данным, проблема могла быть связана с отказом двигателя.