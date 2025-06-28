Le Monde: во Франции есть площадка заказных убийств UberKills на основе Telegram

Во Франции функционирует платформа для заказных убийств. Она называется UberKills и работает на базе мессенджера Telegram, сообщает РБК со ссылкой на материал Le Monde.

Якобы работа проходит по следующей схеме: «заказчик» пишет менеджеру и говорит, кого нужно устранить. Тот отправляет информацию «подрядчику» и сам передает оружие.

В результате работы UberKills в апреле якобы был убит мужчина в коммуне Воль-ан-Велен на востоке Франции. В Абделя Хаким Б. выстрелили три раза.

Мужчина продавал запрещенные вещества. Для этого его, как пишет Le Monde, завербовали с помощью мессенджера Telegram. Там же нашли и исполнителя убийства. Атаку транслировали в прямом эфире в социальной сети Snapchat.

По горячим следам сотрудники полиции нашли подозреваемого в убийстве. Им был 18-летний житель страны Мохамед Г. Молодого человека задержали в доме родителей.

Le Monde пишет, что во время пандемии ковида в Telegram появилась площадка для наркокурьеров UberShit. Сервис был замаскирован под службу доставки пищи. Чуть позже в мессенджере появился сервис для заказных убийств UberKills.

За совершение преступлений исполнителям платят тысячи евро. Большинство из них — несовершеннолетние из числа тех, кто до этого торговал запрещенными веществами.