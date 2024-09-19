Лабораторию по производству мефедрона накрыли в Подмосковье

Полицейские задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Дмитровском округе, все инструкции по организации нарколаборатории им присылали через мессенджер, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Одному из задержанных в мессенджере неизвестный предложил производить наркотики и пообещал хороший заработок. После согласия ему отправили инструкции по изготовлению запрещенных веществ.

Нарколабораторию мужчина сделал в частном доме в СНТ в Дмитровском округе. Там он работал вместе со знакомым. Все необходимое оборудование им предоставляли «работодатели» через тайники.

Полицейские и росгвардейцы задержали злоумышленников на месте преступления. При осмотре дома они нашли рассыпанное на полу порошкообразное вещество, а также свыше 160 емкостей с химическими жидкостями, четыре реактора, стеклянные колбы, весы и т. д. Экспертиза показала, что изъятый порошок весом свыше 11 кг содержит в составе мефедрон.

По данному факту возбуждено. Задержанные были арестованы.