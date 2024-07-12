Кузбассовец с ружьем убил знакомого выстрелом из окна

В Междуреченске задержали подозреваемого в расстреле мужчины во дворе

В Кемеровской области правоохранители задержали жителя Междуреченска по подозрению в убийстве. По версии силовиков, фигурант убил знакомого из ружья, выстрелив из окна, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Следственный комитет.

В соцсетях ранее появилось видео с улицы Весенняя, где во дворе застрелили мужчину. Утверждалось, что огонь вели из здания. После пальбы соседи попытались оказать помощь раненому, однако он уже погиб.

По версии следствия, вечером 11 июля подозреваемый находился в своей квартире на проспекте 50 лет Комсомола. Злоумышленник вооружился ружьем и выстрелил в мужчину, с которым ранее у него произошел конфликт.

Задержанному инкриминируют часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчина сотрудничает со следствием, сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Специалисты провели осмотр мест происшествия, изъяли оружие и допросили свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая и судебно-медицинская.