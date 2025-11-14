Кузбассовец, который выкинул жену с балкона в сугроб, получил срок

В Анжеро-Судженске суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который устроил расправу над собственной женой, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Конфликт между супругами возник во время распития алкогольных напитков, в ходе которого мужчина, поддавшись гневу, схватил жену и перекинул ее через балконные перила первого этажа прямо в снег. Своевременный вызов скорой помощи прохожими оказался спасительным.

Однако испытания для женщины на этом не закончились. После осмотра в травмпункте, где ей были диагностированы серьезные повреждения, агрессор дождался ее у выхода и ударил бутылкой шампанского по голове. В этот раз госпитализация была немедленной: женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

«После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — отмечается в сообщении.

