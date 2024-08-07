Курской области предложили помощь несколько регионов
Российские губернаторы предложили помощь Курской области
Российские главы регионов предложили помощь и поддержку Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Сегодня на фоне обострения ситуации в приграничье мне звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Курская область находится в напряженной ситуации в ходе атак ВСУ во вторник.
Ранее сообщалось о погибших и раненых при обстрелах.
В частности, погибли водитель и фельдшер скорой помощи.