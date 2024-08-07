Курской области предложили помощь несколько регионов

«Сегодня на фоне обострения ситуации в приграничье мне звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Курская область находится в напряженной ситуации в ходе атак ВСУ во вторник.

Ранее сообщалось о погибших и раненых при обстрелах.

В частности, погибли водитель и фельдшер скорой помощи.