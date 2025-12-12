«Курят только ш****»: неадекват скинул с лестницы девушку, попросившую сигарету

В башкирском боулинг-клубе девушка решила попросить сигарету у незнакомого мужчины. За это ее спустили с лестницы, заявив, что курят только женщины легкого поведения, сообщает Baza .

В мае девушка вместе с подругой решила развеяться в клубе Салавата. В какой-то момент они пошли на перекур и попросили сигарету у незнакомца. В ответ он стал поливать девушку грязью.

«Курят только ш****», — заявил мужчина.

После этого они начали ссориться, посетитель клуба вытолкал девушку и спустил ее с лестницы. Пострадавшая пролетела 4 м, рассекла лоб, сломала локоть, у нее диагностировали сотрясение мозга.

Уже полгода она оправляется от травм, в скором времени предстоит еще одна операцию на руке. На лбу у девушки остался большой шрам. Пострадавшая написала заявление в полицию, но преступника до сих пор не нашли.

Ранее кубанскую модель Анжелику нашли в реанимации в московской больнице. Девушка с трудом идет на контакт. Ей сложно вспомнить детали случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.