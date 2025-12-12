«Курят только ш****»: неадекват скинул с лестницы девушку, попросившую сигарету
В башкирском боулинг-клубе девушка решила попросить сигарету у незнакомого мужчины. За это ее спустили с лестницы, заявив, что курят только женщины легкого поведения, сообщает Baza.
В мае девушка вместе с подругой решила развеяться в клубе Салавата. В какой-то момент они пошли на перекур и попросили сигарету у незнакомца. В ответ он стал поливать девушку грязью.
«Курят только ш****», — заявил мужчина.
После этого они начали ссориться, посетитель клуба вытолкал девушку и спустил ее с лестницы. Пострадавшая пролетела 4 м, рассекла лоб, сломала локоть, у нее диагностировали сотрясение мозга.
Уже полгода она оправляется от травм, в скором времени предстоит еще одна операцию на руке. На лбу у девушки остался большой шрам. Пострадавшая написала заявление в полицию, но преступника до сих пор не нашли.
