Купивших тур за 500 тыс руб россиян поселили в недостроенный отель на Пхукете

Туроператор привез россиян на отдых в недостроенный отель на Пхукете почти за полмиллиона рублей, сообщает SHOT .

Туристы из Новороссийска приобрели тур в Таиланд с вылетом из Москвы за 422 800 рублей. Их должны были поселить в пятизвездочном отеле с бассейном. Система бронирования подразумевала только выбор количества звезд, а само место проживания стало известно только по прилете в страну.

Когда туристы приехали по указанному адресу, они сильно удивились: вместо пятизвездочного отеля их ждала стройплощадка. В строящемся здании не было ни одного холла, бассейна или территории, где можно было прогуляться. Туристам пришлось провести отпуск в условиях шумной стройки.

Туристов из Воронежа ждала похожая ситуация. Этот же туроператор заселил их в отель в Таиланде с полчищем клопов и отсутствием холодной воды. А канализационные стоки в здании выходили в море.

По словам пострадавших, компания отказалась компенсировать моральный ущерб. На туроператора подали в суд.