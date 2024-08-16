Купавшийся в водохранилище 71-летний башкирец угодил в гидротехнический узел

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МЧС: в Башкирии 71-летнего пенсионера затянуло в гидротехнический узел

В Башкирии 71-летнего мужчину затянуло в гидротехнический узел водохранилища, сообщает пресс-служба местного главка МЧС.

Инцидент произошел в Мелеузовском районе. Очевидцы сообщают, что пенсионер плавал рядом с затворами водохранилища. О том, что делать это нельзя, извещали соответствующие знаки.

На опубликованных пресс-службой МЧС кадрах видно, как мужчину затаскивает течением в гидротехнический узел. Он оказался затянут под бетонную конструкцию. В настоящее время пенсионера ищут.

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