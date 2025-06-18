КСИР заявил, что Иран полностью контролирует небо Израиля

В его заявлении, которое приводит госагентство IRNA, говорится, что якобы контроль у страны появился в результате последней ночной атаки на Израиль. Это произошло из-за применения ракет Fateh.

Как считает КСИР, жители Израиля беззащитны перед их ракетными атаками.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Стороны и сейчас продолжают обмениваться ударами. Кроме того, 17 июня КСИР завил, что атаковал «центр планирования операций» израильской разведки «Моссад» в Тель-Авиве, управление военной разведки «Аман».