КСИР сообщил об ударах по Израилю и базам США гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю и базам США, сообщает RT .

В ходе нанесения ударов также применялись беспилотные летательные аппараты, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале IRIB, В КСИР заявили, что все цели были поражены.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

