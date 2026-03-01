КСИР: ПВО Ирана сбила американский ударный БПЛА MQ-9 Reaper

сегодня в 13:02

Силы иранской ПВО сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper, это произошло на юге страны, сообщает ТАСС .

Сведения приводит государственная телекомпания IRIB.

«Бойцы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции поразили и уничтожили высокотехнологичный беспилотник MQ-9» — рассказали в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Там добавили, что вооружение, сбившее дрон США, управляется через интегрированную сеть противовоздушной обороны страны.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В момент гибели он находился на рабочем месте. Также убиты министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави.

В воскресенье в Иране сформирован руководящий совет до избрания преемника Хаменеи.

