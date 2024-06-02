Крыша здания загорелась в Белгородской области после атаки БПЛА
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские военные вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
FPV-дрон ударил по поселку Ивня Ивнянского района.
«В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания», — написал глава региона.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работают спасатели, которые тушат пожар.