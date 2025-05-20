Крыса из вентиляции прыгнула на голову посетителя ресторана в Москве

В ресторане «СУП-кафе» в Москве на голову посетителя спрыгнула крыса, находившаяся в вентиляции, рассказал блогер и бывший участник «тикток-дома» Dream Team House Саша Лыгалов. Он успел запечатлеть происходящее на видео и озвучил подробности истории в своем Telegram-канале .

По словам Лыгалова, инцидент произошел вечером 18 мая. Молодой человек ужинал в ресторане, когда на одного из посетителей упала крыса.

Некоторые клиенты просили не убивать грызуна, однако один из сотрудников ресторана ее прибил. После этого мертвое животное вынесли за хвост, что тоже попало на видео.

«На него из вентиляции выпала крыса, прямо на голову! После его крика она спряталась под подушку, но через время пришел сотрудник, и сделал… что сделал», — написал Лыгалов.

Предположительно, никто из посетителей заведения не пострадал.