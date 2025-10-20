сегодня в 03:58

Круживший над Пулково пассажирский самолет выкатился за пределы полосы

Круживший ранее над Пулково пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что обстановка на борту нормальная. Эвакуация не планируется, пассажиров высадят по самоходным трапам.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.

Отмечается, что самолет кружит над городом и вырабатывает топливо. По предварительной информации, у борта не убираются стойки шасси после взлета.