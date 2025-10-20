Круживший над Пулково пассажирский самолет выкатился за пределы полосы
Круживший ранее над Пулково пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что обстановка на борту нормальная. Эвакуация не планируется, пассажиров высадят по самоходным трапам.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково.
Отмечается, что самолет кружит над городом и вырабатывает топливо. По предварительной информации, у борта не убираются стойки шасси после взлета.