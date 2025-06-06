Крупный бизнес-центр пылает на западе Москвы

Пожар случился в крупном бизнес-центре в столичном Кунцеве

На Молдавской улице в Кунцеве загорелся строящийся бизнес-центр. Его представители заявили, что сейчас здание не используется, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как из нижних этажей бизнес-центра валит черный дым. Слышны сигналы автомобилей экстренных служб.

По данным столичного главка МЧС РФ, пожар локализован на площади 20 кв. м. Работы по тушению продолжаются.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины ЧП устанавливаются.

Представители отметили, что планировали сдать здание в сентябре.