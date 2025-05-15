Крупная авария в Мексике унесла жизни 21 человека
Трагическое дорожно-транспортное происшествие на автомагистрали Куакнопалан–Оахака в Мексике привело к массовой гибели людей, сообщает РИА Новости.
По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погиб 21 человек, еще несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больницах.
Авария произошла рано утром в среду на 31-м километре оживленной трассы. Согласно официальному заявлению министра внутренних дел штата Пуэбла Самуэля Агилара Пала, 18 человек погибли непосредственно на месте происшествия, еще трое скончались позже в медицинских учреждениях.
На место трагедии немедленно прибыли экстренные службы. В спасательной операции задействованы силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии и бригады скорой помощи.
Предварительные данные свидетельствуют о лобовом столкновении с участием грузового автомобиля и двух легковых машин. Однако точные причины катастрофы пока устанавливаются следственными органами.
Это происшествие стало одним из самых смертоносных дорожных инцидентов в Мексике за последние годы. Трагедия вновь подняла вопросы о состоянии безопасности на автомобильных магистралях страны. Местные власти пообещали провести тщательное расследование и принять дополнительные меры для предотвращения подобных аварий в будущем.