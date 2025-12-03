«Крики, топанья»: соседка рассказала, как 14-летняя школьница убивала свою мать

Жительница дома в Прокопьевске, где 14-летняя школьница и ее бойфренд убили мать девочки, сообщила NEWS.ru , что ночью были слышны крики и грохот.

Она добавила, что в подъезде до сих пор остаются кровавые следы.

«В 01:50 примерно были слышны крики, топанья, потом стихло. Сначала маму избили — сломали ей шею. Потом дочь сделала восемь ножевых ранений. Положили в подвал и ушли. Оставили младшего брата одного дома, ему полтора года. В подъезде до сих пор кровь, и теперь подвал на замке», — рассказала соседка.

Она также подтвердила версию о мотиве преступления. По словам девушки, мать не разрешала дочери строить отношения с 16-летним парнем.

Ранее факт убийства официально подтвердили прокуратура и управление СКР по Кемеровской области. Труп 36-летней жертвы был обнаружен ее мужем 2 декабря в подвальном помещении четырехэтажного многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство. Оба подростка уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

