«Крик души»: полуголый танец у памятника солдатам ВОВ заинтересовал полицию

Женщину задержали за танец в нижнем белье на площади с памятником ВОВ в Муроме

Владелицу танцевальной студии FitDance Татьяну Белову задержали в Муроме. Женщина опубликовала ролик, в котором она танцует в плаще и нижнем белье на площади Победы, где находится памятник солдатам, погибшим во время ВОВ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Эпатажный танец был показан вдали от обелиска, возле скамеек в конце площади. Белова исполнила сексуальные движения под песню рэпера Тимати «Где ты, где я». 40-летняя женщина извивалась не только на лавочках, она также использовала как реквизит урну.

Ролик заинтересовал полицию. Оказалось, что Белова уже привлекалась к ответственности за подобный танец под песню «Список Шиндлера». Тогда ее оштрафовали на 30 тыс. рублей. Женщина рассказала, что просилась танцевать везде, но ей отказывали.

«Возможно, танец у Вечного огня явился молчаливым криком о помощи моей души: помогите. Естественно, не до экстремизма там», — объяснилась владелица танцевальной студии.

В МВД решили, что выводов Белова так и не сделала. Также правоохранители проводят проверку по факту осквернения символов воинской славы.