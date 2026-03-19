«Кричали в окно»: в Москве сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка из квартиры

В одной из квартир в восточной части Москвы случился пожар, и находящаяся там женщина с ребенком кричала о помощи прямо в окно. Момент происшествия попал на видео, пишет РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что на третьем этаже дома № 26 по улице Алтайской произошло сильное задымление, черный дым выходил из окон, а этажом выше в квартире находилась женщина с ребенком, которая кричала и просила о помощи. Судя по всему, самостоятельно эвакуироваться не получалось по какой-то причине.

На место происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной службы, которые начали работу по тушению огня.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

