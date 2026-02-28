Кот в а***: стример Бустер показал последствия ударов по Дубаю

сегодня в 20:06

Популярный стример Бустер застрял в Дубае в момент ударов по городу

Популярный стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) находился в Дубае, когда по нему наносились удары. Он опубликовал последствия атаки по одному из районов города, сообщает SHOT .

Бустер заявил, что не испугался. Но кот был шокирован громкими звуками.

«Просто кот в а*** сидит. Ты как, брат?», — обратился стример к животному.

Затем Бустер показал, как вдалеке виднеется столб черного дыма. По словам Леонтьева, там «что-то ударило».

Утром Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар. Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

