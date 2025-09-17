Косметолог в Астане изуродовала девушку, вколов ей средство для увеличения пениса

Косметолог в Астане вколола девушке в лицо средство для увеличения пениса

Девушка получила сильнейший отек и серьезные проблемы со здоровьем после того, как косметолог в Астане вколола ей в лицо средство для увеличения пениса, сообщает Baza .

Ольга захотел улучшить внешность. Ей порекомендовали косметолога из Астаны, которая работает одна и без лицензии. Девушку это не смутило — она твердо решила записаться к «специалисту» на прием.

На встрече косметолог провела Ольге четыре процедуры. В процессе она вколола девушке в лицо средство на основе полимолочной кислоты, которое предназначено строго для инъекций в тело.

Более того, на упаковке была надпись: «Для увеличения члена». Косметолог посоветовала Ольге не обращать на нее внимания и заверила в безопасности процедуры.

Сразу после инъекции самочувствие Ольги ухудшилось: появились тошнота, головная боль, поднялась температура. Спустя несколько дней стало только хуже, а также начало пропадать зрение.

Врачи позже поставили диагноз: отек Квинке, поражение тройничного нерва и острая нейропатия зрительных нервов. Девушка до сих пор не может восстановиться. Она потребовала от косметолога разъяснений, но та, по словам пострадавшей, «очень холодно» отнеслась к жалобам.

