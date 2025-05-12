«Косякнул»: агрессивный самбист извинился перед избитой сотрудницей караоке

Работница караоке рассказала, как самбист извинился перед ней за избиение

Мастер спорта по единоборствам Алексей Гончаров извинился перед сотрудницей караоке Марией, которую избил из-за просьбы оплатить счет. Однако он смог сказать всего несколько слов, сообщает Amber Mash .

Пострадавшая девушка рассказала, что представитель самбиста спросил, хочет ли его подзащитный что-то сказать Марии. Гончаров ответил коротко: «Извини, я косякнул». Такой ответ возмутил сотрудницу караоке.

«Что касается моего здоровья сейчас, чувствую я себя плохо. Сегодня у меня получилось первый раз поспать больше четырех часов с того дня», — поделилась Мария.

Гончаров нанес удар девушке, когда она попросила его оплатить счет в 8,5 тыс. рублей. Инцидент получил широкую огласку, в отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.