«Косякнул»: агрессивный самбист извинился перед избитой сотрудницей караоке
Мастер спорта по единоборствам Алексей Гончаров извинился перед сотрудницей караоке Марией, которую избил из-за просьбы оплатить счет. Однако он смог сказать всего несколько слов, сообщает Amber Mash.
Пострадавшая девушка рассказала, что представитель самбиста спросил, хочет ли его подзащитный что-то сказать Марии. Гончаров ответил коротко: «Извини, я косякнул». Такой ответ возмутил сотрудницу караоке.
«Что касается моего здоровья сейчас, чувствую я себя плохо. Сегодня у меня получилось первый раз поспать больше четырех часов с того дня», — поделилась Мария.
Гончаров нанес удар девушке, когда она попросила его оплатить счет в 8,5 тыс. рублей. Инцидент получил широкую огласку, в отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.